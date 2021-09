0 Facebook Sonia Bruganelli gela Gianmaria Antinolfi al GFVip: “Non è molto famoso” Spettacolo 14 Settembre 2021 14:07 Di redazione 2'

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 c’è anche il giovane imprenditore napoletano, venuto alla ribalta del gossip per una breve relazione avuta con Belen Rodriguez. Si tratta di Gianmaria Antinolfi e le sue foto con la show girl argentina avevano fatto il giro di tutti i tabloid. Un fugace flirt che però si è consumato nel giro di pochi giorni.

Gianmaria durante la prima puntata del Grande Fratello Vip si è presentato e chiaramente non potevano mancare parole sulla fiamma avuta con Belen Rodriguez: “Da buon italiano e napoletano mi piacciono molto le donne e ho la fortuna di piacere. Ad esempio, Belen… di lei potrei parlare solo in modo meraviglioso. Ho un bellissimo ricordo, ma non dico altro. Sono stato fortunato”.

Le parole di Sonia Bruganelli su Gianmaria Antinolfi

Il ragazzo, però, non sarebbe passato al giudizio delle due opinioniste. A essere più diretta nei confronti del ‘povero’ Antinolfi è stata Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis l’ha gelato in diretta e senza peli sulla lingua ha detto: “Ehm, non lo so. Esteticamente non è il mio genere, perché è molto giovane, non è molto famoso”. Adriana Volpe, invece, è stata più cauta sebbene abbia spiegato di non apprezzare chi fa le liste delle fidanzate avute.