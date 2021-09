0 Facebook “Dispetto” contro Raffaella Fico al Grande Fratello Vip, la show girl si arrabbia: “Non è giusto” Spettacolo 24 Settembre 2021 17:30 Di redazione 1'

Ancora tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta a scatenare l’ira di alcuni concorrenti è stata Raffaella Fico. L’ex di Mario Balotelli ha fatto adirare i suoi compagni per aver aperto un plico di latte in più.

Raffaella Fico si arrabbia al Grande Fratello Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip è noto che le scorte di alimenti non siano illimitate, motivo per cui il cibo in quasi tutte le edizioni è occasione di screzio. Dopo, però, la Fico è stata vittima di un ‘dispetto’ dei concorrenti nei suoi confronti. Alcuni inquilini del GFVip si sono riuniti per mangiare del pollo in gran segreto senza chiamarla.

Proprio un alimento che sarebbe dovuto essere diviso tra i vari concorrenti. La cosa ha fatto arrabbiare non poco Raffaella Fico, che quando l’ha scoperto si è scagliata contro alcuni concorrenti dicendo che ha le idee chiare sulle prossime persone che nominerà. La show girl napoletana ha subito trovato il modo di vendicarsi e probabilmente nella puntata del Grande Fratello Vip di questa sera si toglierà qualche sassolino dalle scarpe.