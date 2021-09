0 Facebook Donna tradita perde il controllo e distrugge tutto: “Danni incalcolabili” Cronaca 24 Settembre 2021 16:34 Di Giovanni Ibello 1'

“L’amore è bello se non è litigarello”, siamo d’accordo… ma meglio non prendere alla lettera certi diktat. Anche perché quello che è successo a Biella tra i 15 e il 16 settembre ha davvero dell’incredibile.

Sessantenne tradita perde il controllo e distrugge tutto

Una donna di 60 anni, rientrata da un viaggio di lavoro, ha sorpreso il marito in compagnia dell’amante, a quanto pare una donna più giovane di lui. L’ira ha fatto letteralmente perdere il controllo alla donna tradita che, subito dopo aver scoperto il fatto, ha iniziato distruggere tutto ciò che le capitava a tiro: mobili, quadri e suppellettili. Dopodiché, non avendo placato l’ira, si è recata in garage e si è scagliata contro l’auto del fedifrago. Una Maserati da 200 mila euro. Il danno totale ammonterebbe intorno ai 300mile euro. Lo si apprende da Fanpage.it.