L’abbiamo vista raggiante come madrina al Festival di Venezia e adesso ci si domanda dove vedremo Serena Rossi nella prossima stagione televisiva. Secondo quanto rivelato da Dagospia l’attrice e show girl avrebbe detto ‘no’ alla conduzione di Canzone Segreta 2.

Che programma farà Serena Rossi

La Rossi, rivela il citato portale, avrebbe “sofferto moltissimo le stroncature della stampa”. Motivo per cui non avrebbe deciso di proseguire con il programma canoro. Potrebbe volere qualcosa di “più chic”. E pare proprio che si tratterebbe del Festival di Sanremo. Dopo l’esordio dell’anno scorso Serena Rossi avrebbe iniziato ad accarezzare l’idea di una conduzione sul palco dell’Ariston.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni. Ma secondo voci ben informate la conduzione di Sanremo sarebbe un vero e proprio sogno nel cassetto per Serena Rossi. Sempre per Dagospia, però, “la prova deludente alla conduzione potrebbe aver creato più di un problema“. Dunque, potrebbe non essere facile la ‘scalata’ verso Sanremo. Al timone, com’è già stato confermato, ci sarà sempre Amadeus. Per tutti i suoi co-conduttori è iniziato il toto-nome. Riuscirà la bella napoletana a incantare tutti dall’Ariston? Staremo a vedere.