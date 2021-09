0 Facebook Tiktoker aggredisce persone sbagliate, Marcello ‘o brasiliano esce allo scoperto: “Ci perseguitano” News 24 Settembre 2021 09:52 Di redazione 3'

Il video di un’aggressione in strada con tanto di chiave inglese in mano tra Quarto e Qualiano era diventato virale sui social. Protagonista del filmato un noto tiktoker che avrebbe ‘puntato’ però le persone sbagliate, convinto che fosse qualcuno che deride lui e la moglie sui social. Nei vari commenti si era vociferato che l’uomo nella clip potesse essere il tiktoker conosciuto per i filmati sul reddito di cittadinanza nelle sue pubblicazioni.

Tiktoker aggredisce persone sbagliate, Marcello ‘o brasiliano esce allo scoperto

Ebbene, poco dopo l’uscita del video, è stato lui stesso ad uscire allo scoperto e a dire ai suoi followers di essere la persona del video: Marcello ‘o brasiliano. Il tiktoker, noto oltre che per i video sul reddito di cittadinanza anche per diverse liti avvenute a suon di social, ha voluto spiegare per quale motivo avrebbe avuto questa reazione. A detta sua ci sarebbero persone che, gelose del suo numero di followers – ormai per certe persone si misura tutto così – perseguiterebbero lui e la sua famiglia.

Il tiktoker spiega perché ha aggredito quelle persone

In un video ha chiarito perché si è scagliato contro quell’automobile: “Faccio questo video per spiegare la situazione di quel video che io scendo dalla macchina e tutto. Ragazzi è un mese che ci stanno stalkerizzando, che hanno messo manifesti su di me, dicono parolacce a mia moglie, ai miei figli. Sono venuti sotto casa a minacciarci, ho decine di testimoni per questo io vado dietro a quella macchina. Pensavo fosse una certa persona che mi sta facendo minacce di morte. Ragazzi non credete a quello che sentite, quello è un gruppo di persone che stanno contro di me, gelosia di followers, stanno facendo di tutto. Ci hanno mandato anche gli assistenti sociali, sono venuti hanno controllato la situazione, hanno visto che mia moglie sta bene e anche i bambini. Non dovete credere a quello che vedete, ma a questo. Noi abbiamo già fatto due denunce, ora facciamo la terza (…) Stanno cercando di renderci la vita impossibile, abbiamo la maggior parte dei nostri followers che ci ama e ci conosce. I bambini non stavano in braccio a mia moglie, dopo mia moglie li ha presi in braccio”.

A far sorridere ancora di più molti utenti che si sono scatenati nei commenti, oltre appunto il termine appena coniato ‘gelosia di followers’, è un altro video in cui il tiktoker dice di essere contro la violenza e che questa non è “la migliore situazione”, probabilmente intendeva soluzione. Proprio sotto quest’altro filmato c’è chi gli ha fatto notare che avrebbe provato ad aggredire alcune persone con una chiave inglese in mano: “Non è forse questa violenza?”. Probabile che risponderà in uno dei suoi tanti video su Tik Tok a questa critica.

Il video in cui Marcello ‘o brasiliano dà la sua versione dei fatti

@annabellaamato2 Ecco tutta la verità ascoltate bene QUESTE PERSONE DAVVERO ANNO PRESO UNA MALATTIA NOI VOGLIAMO STARE TRAMQUILI E FACCIAMO VIDEO PER I NOSTRI FOLLOWER ♬ suono originale – Marcello&Teresa❤️

Il video in cui parla della violenza