Serena Rossi e la dedica d'amore a Davide Devenuto: "Uomo meraviglioso, una fortuna averlo accanto" Spettacolo 10 Settembre 2021

Un post d’amore per il compagno Davide Devenuto, quello postato su Instagram da Serena Rossi. La madrina della 78esima Mostra del Cinema di Venezia ha condiviso con i follower un selfie insieme all’attore con cui fa coppia fissa dal 2008.

“Compagno, complice, amico, padre e uomo meraviglioso” ha scritto l’attrice accanto allo scatto in bianco e nero. “Una fortuna averlo avuto accanto a me in questi giorni magici e frenetici. Tante emozioni, tanto sostegno, tanta pazienza, tanti baci e tante risate” ha aggiunto. Concludendo: “Fino all’infinito”. Lo scatto è diventato subito virale: in mezz’ora ha conquistato più di 14mila like e tantissimi complimenti dei follower che lodano l’amore tra i due.

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set di Un Posto al Sole. I due attori si sono innamorati in un secondo momento e, dopo una lunga storia d’amore, hanno avuto un figlio, il piccolo Diego. Sono colleghi infatti hanno lavorato insieme sul set di Mina Settembre.