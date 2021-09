0 Facebook Dazn è off, l’azienda annuncia un indennizzo: come avere il rimborso Come avere il rimborso da Dazn. Ancora gravi disagi per gli utenti abbonati alla piattaforma streaming. Tante le proteste Sport 24 Settembre 2021 11:35 Di redazione 1'

“Abbiamo riscontrato un problema sull’app. Ci siamo attivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo“. È questo il post che da ieri sera è diventato virale sui social.

Lo è diventato soprattutto per gli amanti del calcio abbonati a Dazn. La nota piattaforma streaming ha nuovamente deluso e fatto infuriare i propri utenti. Segnale lento, in ritardo e flusso che si è bloccato impedendo ai tifosi di guardare le partite.

Come avere il rimborso da Dazn

Tantissime le proteste, con molte persone disposte a recedere l’abbonamento. Dazn, come scritto all’inizio, si è scusata annunciando che ci sarà un rimborso per chi ha subito il danno. Non sono state indicate le modalità dell’indennizzo. Sarà la stessa azienda a contattare gli utenti interessati.

Come avere il rimborso da Dazn: il post su Facebook