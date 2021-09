0 Facebook Tragedia sul Ponte di Posillipo, una persona è precipitata morendo sul colpo Cronaca 19 Settembre 2021 13:48 Di redazione 1'

Altro dramma questa mattina a Napoli. Dopo quello avvenuto al Vomero, in via Aniello Falcone, una persona si sarebbe lanciata dal ponte di Posillipo perdendo tragicamente la vita proprio qualche ora fa. Si tratta del terzo caso in tre mesi sono nel quartiere; gli altri due si sono verificati nel mese di agosto.

Sul posto Guardia di Finanza e Polizia. Traffico stradale bloccato durante le operazioni di recupero del cadavere.

L’ennesimo caso genera sgomento tra i residenti, attoniti per quando accaduto. Tantissimi gli utenti che scrivono dell’episodio sul gruppo Facebook “Sei di Posillipo se”.