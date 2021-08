0 Facebook Ancora un suicidio dal ponte di Coroglio, trentenne si lancia nel vuoto e muore: “E’ terribile” Appena una settimana fa un ragazzo di 29 anni si era tolto la vita dallo stesso punto Cronaca 29 Agosto 2021 16:16 Di Sveva Scalvenzi 1'

Dramma questa domenica nel quartiere di Posillipo, a Napoli. Una persona, intorno alle 14, si è lanciata nel vuoto dal ponte di Coroglio ed è morta. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it si tratterebbe di un uomo di all’incirca trent’anni.

Suicidio dal Ponte di Coroglio

A raccontarlo a Vocedinapoli.it è una residente della zona. Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia e un’autombulanza. Quando gli operatori del 118 sono arrivati, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Non si conosce l’identità della vittima.

E’ questo l’ennesimo suicidio che avviene dal ponte di Coroglio, all’incirca una settimana fa un ragazzo di 29 anni si era lanciato nel vuoto schiantandosi al suolo. Il corpo era volato davanti a un autobus dell’Anm, che era riuscito a schivarlo. Il conducente ha poi raccontato di essere intervenuto per prestare soccorso, ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

“E’ terribile – racconta la residente a Vocedinapoli.it – un’altra tragedia, questo ponte è maledetto”.