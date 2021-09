0 Facebook Tragedia a Napoli, donna precipita dalla finestra della sua abitazione al Vomero Cronaca 19 Settembre 2021 09:22 Di redazione 1'

Tragedia al Vomero, dove una donna si sarebbe lanciata dalla finestra della sua abitazione.

Pare che la donna sia caduta su una delle ringhiere delle scale adiacenti la chiesa di San Francesco, in via Aniello Falcone, per poi finire a terra, come riporta il Meridiano.

Sul posto i carabinieri ed un’ambulanza. Gli operatori del 118 l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli ma le sue condizioni, purtroppo, non lasciano sperare in un epilogo positivo.