Morte Samuele, la mamma manda un messaggio dopo la tragedia: "Pietà, per piacere non pubblicate foto e video" Cronaca 19 Settembre 2021

“Per piacere non pubblicate più fotografie di mio figlio, né video”: a lanciare l’appello alla stampa e alle tv è Carmela, la mamma di Samuele, il bimbo morto a Napoli precipitando dal balcone della sua abitazione al centro della città in via Foria.

Morte Samuele, la mamma manda un messaggio dopo la tragedia in via Foria

La dinamica della tragedia è al vaglio degli investigatori in quanto è stato effettuato il fermo di un 38enne per omicidio. Distrutti dal dolore i genitori del bimbo; la mamma chiede pietà per il suo piccolo, e chiede agli organi di informazione di non pubblicare le sue fotografie.

Proprio nelle ultime ore sono stare rese note le parole di dolore della mamma di Samuele. La donna non si perdona per quello che è accaduto. Questa mattina l’arcivescovo Domenico Battaglia, Durante l’omelia per San Gennaro, ha chiesto di pregare per la famiglia del bambino.