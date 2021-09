0 Facebook Gigi D’Alessio e le parole per Denise Esposito: “Io sono geloso we we”. La risposta della compagna spiazza Spettacolo 13 Settembre 2021 22:30 Di redazione 2'

E’ amore senza fine tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito. I due aspettano un bebè, che nascerà a dicembre, e il loro amore sembra procedere spedito. Ormai di Anna Tatangelo resta solo il ricordo di quegli anni passati insieme e un figlio, Andrea. Il cantante napoletano, secondo amici vicini a lui, appare più felice e innamorato che mai accanto alla bionda napoletana.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Denise Esposito sui social espone tutto il proprio amore per Gigi D’Alessio. Il cantautore non manca di commentare i post pubblicati dalla fidanzata e ogni volta è una dedica d’amore. Le scrive ti amo. In una foto con il suo cane non manca il commento di Gigi: “We we io sono geloso” e la risposta della Esposito: “Tu si a vita ij”. Insomma la coppia ormai non solo non si nasconde più, ma dichiara a voce alta di amarsi.

Anna Tatangelo e Livio Cori

Allo stesso modo anche Anna Tatangelo è uscita allo scoperto e si mostra sempre più spesso accanto al compagno, Livio Cori. La cantante di Sora e il rapper napoletano fanno ormai coppia fissa. Si dedicano post, stories e cuoricini. Insomma l’amore ha lasciato la coppia Gigi e Anna, ma è rientrato nelle loro vite donando loro una nuova prospettiva, nuove storie. Auguri!