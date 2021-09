0 Facebook Anna Tatangelo lo confessa: “Ho sofferto per il mancato matrimonio con Gigi D’Alessio” Spettacolo 11 Settembre 2021 18:50 Di redazione 2'

“Nessuno prende il posto di nessuno – ha esordito Anna Tatangelo – Il programma è totalmente nuovo e diverso. Barbara D’Urso è una grande professionista in onda da anni. Io sono una principiante. Pprima di dare un giudizio è bene vedere il programma“. L’occasione è stata l’inizio della conduzione su Canale 5 ‘Scene da matrimonio‘.

Per questa nuova avventura la cantante nata a Sora ed ex di Gigi D’Alessio ha rivelato alcuni retroscena sulla propria vita privata, la carriera e la relazione con il musicista napoletano. “Anche il mio abbigliamento non è da prima donna, ma molto semplice: jeans e maglietta. La protagonista è la sposa. Perché il mio rapporto con il pubblico è lungo, la gente mi conosce da quando ho 15 anni, per strada mi chiedono come sto, e come sta mio figlio Andrea (11 anni, ndr). Penso di essere vissuta come un’amica. La mia musica può piacere o no, ma sentono che sono una persona vera”.

Ora la Tatangelo sta vivendo una nuova storia di amore con Livio Cori mentre D’Alessio è in attesa di un nuovo figlio dalla nuova compagna: “Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo. Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze“.