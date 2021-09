0 Facebook Crolla palazzina a Roma dopo un incendio, tre i feriti: si cercano eventuali vittime sotto le macerie Crolla una palazzina a Roma dopo un incendio. In zona Tor Bella Monaca, prima l'esplosione poi le fiamme e il crollo. Indagano i carabinieri Cronaca 14 Settembre 2021 09:33 Di redazione 1'

Sarebbero tre le persone rimaste ferite a seguito dell’esplosione e conseguente incendio in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina di tre piani in via Atteone, nella zona di Tor Bella Monaca a Roma.

A quanto si apprende si tratta del proprietario dell’appartamento interessato dall’incendio rimasto ustionato e trasportato, cosciente, a mezzo 118 al S. Eugenio; due persone contuse, che si trovavano nell’appartamento accanto interessato dall’onda d’urto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca.