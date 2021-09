0 Facebook Rita De Crescenzo dopo la denuncia di Borrelli: “Mi avete mandato i Carabinieri, che avete risolto? Io ho tutto in regola” Le parole di Rita De Crescenzo dopo la denuncia. La star trash di TikTok ancora al centro delle polemiche per un concerto abusivo Cronaca 13 Settembre 2021 21:36 Di redazione 2'

Un concerto pare abusivo avvenuto tra i vicoli del Pallonetto di Santa Lucia. È stato questo il motivo che ha spinto il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli a denunciare Rita De Crescenzo, la ‘pazzerella‘ trash di TikTok. Quest’ultima è finita ancora un volta nella bufera.

Video, storie e risposte social. Il web è stato inondato dalle ultime ‘avventure’ della De Crescenzo che non si è fatta attendere ed ha risposto alla denuncia. La ‘star’ di TikTok ha affermato di stare in regola, di avere una partita iva e di essere iscritta alla Camera di commercio: “Mi avete mandato i Carabinieri e cosa avete risolto? Io ho tutto in regola“.

Le parole di Rita De Crescenzo dopo la denuncia

I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Ha dichiarato Borrelli: “Musica a tutto volume durante la notte, e fuochi d’artificio fatti esplodere tra i palazzi, senza alcuna autorizzazione. Tolleranza zero per chi non rispetta le regole e mette in pericolo la pubblica sicurezza e la salute delle persone. Senza autorizzazioni e norme di sicurezza queste feste non si possono fare, chi viola le normative va denunciato e punito“.