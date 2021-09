0 Facebook Le parole d’amore di Gigi D’Alessio per Denise Esposito, il cantante parla per la prima volta Spettacolo 9 Settembre 2021 14:41 Di redazione 2'

Rumors e indiscrezioni sulla loro relazione sono stati protagonisti del gossip estivo. Gigi D’Alessio e Denise Esposito in vacanza in barca sono comparsi sulle copertine di tutti i tabloid nostrani. Le immagini hanno poi confermato la voce su una gravidanza per la giovane compagna, che darà al cantante napoletano il suo quinto figlio. Poi si è parlato di Anna Tatangelo e della sua reazione irritata alla notizia e alle decisioni del suo ex.

Gigi D’Alessio dichiara il suo amore a Denise Esposito

La neo coppia ha preferito restare nell’ombra per un po’, lasciando che fossero le riviste a parlare per loro. Nessuna comunicazione ufficiale o commento, ma adesso pare che è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Denise Esposito ha così scelto di condividere una sua immagine in cui si tocca il pancino. Dinanzi a questa foto il cantante napoletano, che non ama spiattellare i suoi sentimenti, ha commentato con una tenera dichiarazione d’amore, accompagnata da tanti cuori: “I love you”.

Dichiarazione che ha ricevuto molti like e commenti da parte di chi ha augurato tanta felicità ai futuri genitori. E proprio mentre D’Alessio si prepara a diventare padre per la quinta volta, la Tatangelo, adirata perché il suo ex tornerà a vivere a Napoli, è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, Livio Cori.

Il post di Denise Esposito