Elisabetta Gregoraci quest’estate ha mostrato un fisico da urlo, addome scolpito, gambe e braccia toniche. Ma come fa a conservare questa forma atletica? La show girl è da sempre un amante dello sport, praticava karate fin da quando era piccola e ogni volta che può si allena. Tra luglio e agosto, ad esempio, in vacanza ha praticato diversi giochi acquatici che erano funzionali anche per allenarsi.

La dieta di Elisabetta Gregoraci

La Gregoraci, però, non rinuncia a mangiare. E’ stata lei stessa a raccontarlo in un’intervista per la Gazzetta dello Sport: “Sono da sempre una buona forchetta e una grande mangiona. Mi piacciono molto i dolci ed i carboidrati … Non riesco proprio a farne a meno. Con una mamma siciliana ed un papà calabrese, sono cresciuta con piatti abbondanti e molto conditi, per non parlare del ragù che faceva mia nonna”.

Come si tiene in forma Elisabetta Gregoraci

In un’altra occasione la show girl aveva spiegato di essere molto fortunata, poiché ha un ottimo metabolismo che le concederebbe anche qualche piccolo ‘sgarro’. Ha raccontato di allenarsi due volte a settimana: “Cerco di allenarmi due volte a settimana, con delle sessioni più corte di circa 40 minuti dove faccio un po’ di cardio e qualche esercizio per gambe, glutei e addominali”. E di prediligere addome e glutei: “Sicuramente le gambe, i glutei e gli addominali. La parte superiore del corpo l’ho sempre allenata molto poco”.

Elisabetta pesa intorno ai 55 kg per 1,76m di altezza. La show girl ha più volte raccontato di seguire una dieta equilibrata mediterranea e di non rinunciare dunque alla pasta. Nella sua alimentazione non mancano le proteine con pesce e carne. Ma uno dei suoi segreti pare essere quello di bere molta acqua nell’arco della giornata, alcune volte anche aromatizzata.