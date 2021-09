0 Facebook Rita De Crescenzo spiega cosa è successo: “Ho perso la testa perché mio marito non mi è venuto a trovare” Spettacolo 8 Settembre 2021 21:28 Di redazione 1'

Rita De Crescenzo è ormai la protagonista del web. L’influencer, dopo gli attacchi di chi diceva che stesse mentendo, ha voluto chiarire sui social. La Tik Toker trash ha spiegato che, dopo il malore dello scorso sabato, il marito non l’ha chiamata e non è andato a trovarla quindi lei avrebbe montato tutta la “scenata” andata in onda sul web la scorsa domenica. In pratica l’unica cosa vera sarebbe la gelosia ossessiva del marito.

Rita De Crescenzo dopo il malore spiega cosa è successo con il marito

In pratica la De Crescenzo avrebbe finto maltrattamenti e violenze da parte del marito e tutto questo perché, come lei dichiara, avrebbe perso la testa per questa mancanza. I video el chiarimento impazzano sui social, corredati dai commenti di chi la segue da tempo e non può credere a queste parole.

Infine, già dopo il malore, si ipotizzava che tutto fosse provocato dall’uso di sostanze stupefacenti.