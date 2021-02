0 Facebook Raffaella Fico a 33 anni single e in formissima: “Mario Balotelli? Lo tiene a mente” Spettacolo 1 Febbraio 2021 18:19 Di redazione 1'

Raffaella Fico è tornata a essere single. La bella show girl, che recentemente ha compiuto 33 anni, ha raccontato ai microfoni di Radio1, che la sua precedente relazione non è decollata. Si sarebbe trattato di una semplice conoscenza che non è sfociata in qualcosa di più serio.

Raffaella Fico di nuovo single

“Non sono fidanzata, avevo solo una conoscenza, una frequentazione. Sono single”, queste le parole della bella Raffaella. La show girl si è avvicinata ai 33 anni, come mostrano le sue foto sui social, in una forma smagliante. Eppure non mancano gli haters che l’attaccano perché sarebbe ricorsa troppo a ritocchi estetici.

La Fico, nonostante si siano lasciati da tempo, ha ancora un buon rapporto con Mario Balotelli, dal quale ha avuto una bambina. E proprio riguardo agli auguri compleanno che il calciatore al momento dell’intervista non gli aveva ancora fatto, aveva detto: “Ancora no, ma sono sicura che me li farà a breve, è una data che Mario tiene a mente”.