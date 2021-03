0 Facebook Stefano De Martino, la foto scatena il dettaglio: “Fidanzato con la modella protagonista del Grande Fratello Vip” Spettacolo 25 Marzo 2021 09:07 Di redazione 2'

Stefano De Martino di nuovo al centro del gossip con l’ultima fiamma a lui attribuita. Il conduttore di Stasera tutto è possibile ha pubblicato uno scatto che ha fatto il giro del web. Nell’immagine, Stefano è ritratto accanto al suo cane Choco, pronto a mangiare la pappa nella ciotola, ma i fan si sono scatenati per altro.

Nella didascalia, il neogiudice di Amici scrive ironico: “A cena con Choco”. Immediati i commenti dei fan. “Ci vuoi fare credere che stai a cena con il cane, ma ti vedi con Dayane Mello…”, scrivono alcuni. E ancora: “È vero che ti sei fidanzato con Dayane Mello? Choco è una “copertura””.

Le domande dei follower nascono da un rumor emerso nel corso di una puntata di Casa Chi, il format web condotto da Gabriele Parpiglia che si occupa di televisione e spettacoli. Durante l’intervista Dayane Mello avrebbe detto di frequentare un genitore single che conosce dall’età di 19 anni. Non è tutto. I due, in passato, si sarebbero già frequentati. Nuove amore in vista? Staremo a vedere.