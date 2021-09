0 Facebook Scontro tra due auto in curva, Nicholas Giordano muore a 23 anni: era il giorno del suo compleanno Cronaca 8 Settembre 2021 19:47 Di redazione 2'

Scontro tra due auto, muore un giovane di 23 anni nel giorno del suo compleanno. L’incidente è avvenuto questo mercoledì, poco dopo le 7, tra Feletto Umberto e Pagnacco, in provincia di Udine.

Nicholas Giordano muore in un incidente il giorno del suo compleanno

Due vetture, per cause che sono ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente in curva. L’impatto è stato talmente violento che le condizioni delle persone coinvolte sono apparse subito gravi. Soprattutto quelle del 23enne, Nicholas Giordano, che è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Immediato l’arrivo dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco che sono intervenute per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

Nicholas era residente a Majano ed è morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. E’ deceduto nel giorno del suo ventitreesimo compleanno. La notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo. Nell’incidente sono rimasti feriti un coetaneo della vittima, che era con lui, e una donna di 46 anni a bordo dell’altra vettura.