0 Facebook Parla la figlia di Gaetano Scutellaro: “Non so nulla di papà, non l’ho più sentito” Parla la figlia di Gaetano Scutellaro. Le parole di Paola Scutellaro rispetto alla vicenda che ha coinvolto il papà e il famoso Gratta e Vinci Cronaca 7 Settembre 2021 16:17 Di redazione 1'

È il caso che ha scosso Napoli, dando adito a ironia e simpatia. Ma Materdei, il quartiere dove sono accaduti i fatti, ci sono anche rabbia e sgomento. Il gesto di Gaetano Scutellaro, presunto ladro ed estorsore, ha avuto persino risonanza nazionale.

Scutellaro è stato beccato all’aeroporto di Fiumicino. Era in partenza per le Canarie dopo aver sottratto un Gratta e Vinci dal valore di 500mila euro. Ora è in stato di fermo e nonostante si sia dichiarato innocente, è stato condotto in carcere dai Carabinieri.

Parla la figlia di Gaetano Scutellaro

Anche la figlia Paola ha commentato la vicenda. A riportare le sue dichiarazioni il portale Morning News: “Sono una persona onesta. É una vita che lavoro, sono innocente e ho sempre lavorato. Non so niente di mio padre, non l’ho più sentito“.

LEGGI ANCHE – L’avvocato: “Nutro dubbi sul suo stato mentale”