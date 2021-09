0 Facebook Gaffe imbarazzante di Barbara D’Urso in diretta, scivolone per la conduttrice Spettacolo 7 Settembre 2021 16:25 Di redazione 1'

Inizia la nuova stagione di Pomeriggio Cinque e con questa anche le simpatiche gaffe di Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana, che quest’anno si è vista nettamente ridimensionata nel palinsesto Mediaset, ha conservato il format pomeridiano.

Gaffe di Barbara D’Urso nella prima puntata di Pomeriggio Cinque

E proprio nel corso della prima puntata di uno show che sembra essere completamente rivoluzionato, Barbara ha preso uno scivolone. Argomento del primo appuntamento è stato il tanto discusso vaccino anti- Covid. La D’Urso nel presentare il dibattito, ha detto: “Obbligo vagin…sì, ecco, lo sapevo. Vabbè, succede anche a grandi conduttori e conduttrici…”.

In poco tempo è calato l’imbarazzo in studio e con gli ospiti in streaming, tra cui Rita Dalla Chiesa, Paolo Del Debbio e Klaus Davi. La D’Urso, però, non si è persa d’animo e ha subito tirato dritto, continuando a parlare. Lo scivolone della D’Urso è stato poi ‘preso di mira’ dai telespettatori di Pomeriggio 5. In tanti hanno ironizzato sulla gaffe della D’Urso.