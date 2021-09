0 Facebook Tabaccheria del gratta e vinci ‘incriminato’ assediata: “Basta, lasciateci in pace”. Scutellaro sottoposto a fermo News 6 Settembre 2021 16:49 Di redazione 2'

Siamo in via Materdei a Napoli, davanti alla tabaccheria in cui è stato giocato il gratta e vinci fortunato da una vittoria di 500mila euro. Tabaccheria divenuta nota perché pare che il tabaccaio dopo aver ricevuto il tagliando dalla signora che lo aveva giocato, avrebbe provato a fuggire con il ‘bottino’. Un’avanzata che però è stata fermata poche ore dopo all’aeroporto di Fiumicino, dove l’uomo stava per prendere un volo diretto alle isole Canarie. Quel negozio, fino a oggi conosciuto dalle persone del quartiere, è finito al centro dell’attenzione mediatica nazionale.

Tabaccheria Materdei ‘sotto assedio’

Negli ultimi due giorni, infatti, è stato meta non solo dei giornalisti, ma anche di tanti ‘curiosi’ che hanno seguito la storia. Un vero e proprio pellegrinaggio che non ha accennato ad arrestarsi nemmeno dopo che il ‘tabaccaio fuggitivo’ è stato fermato e denunciato a piede libero. Così una signora che lavora nella tabaccheria, probabilmente una dei titolari, ha chiamato i le forze dell’ordine, probabilmente per far allontanare le persone davanti al negozio.

“Basta, dovete andarvene. Lasciateci in pace“, questo l’appello rivolto alle persone davanti alla tabaccheria. Il negozio è stato di fatto assediato, gli umori di chi ci lavora non saranno di certo dei migliori, considerato anche che attendono di sapere se verrà revocata loro la licenza. Da qui la richiesta di avere una maggiore privacy.

Intanto i carabinieri della Compagnia di Napoli Stella hanno eseguito il fermo, disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli, del signor Gaetano Scutellaro, in relazione ai delitti di furto pluriaggravato e tanta estorsione nei confronti della donna vincitrice del gratta e vinci. Il biglietto fortunato è stato recuperato in una filiale bancaria della città di Latina e sequestrato.