La difesa del marito e l'attacco alla De Crescenzo: "È un lavoratore e buon uomo, lei è una bugiarda!" La difesa del marito di Rita De Crescenzo. Il video di 'o Brasiliano in favore dell'uomo accusato dalla consorte dopo il malore in strada

“È un brav’uomo, un onesto lavoratore. Lo sapete io sono sempre stato contro la violenza contro le donne ma bisogna essere anche contro la violenza nei confronti degli uomini. Qua sta succedendo una cosa assurda, questo è stalking e lei sta dicendo solo bugie“.

A parlare è stato un altro ‘fenomeno’ di TikTok conosciuto come Marcello ‘o Brasiliano. Quest’ultimo ha pubblicato un video sui social dove ha difeso il marito di Rita De Crescenzo ed accusato quest’ultima.

La difesa del marito di Rita De Crescenzo

Tutto ha avuto inizio lo scorso sabato quando la De Crescenzo è stata soccorsa in via Medina per una crisi di panico. In seguito la ‘pazzerella di TikTok‘ in altri video postati sul noto social, aveva accusato il marito.

L’uomo l’avrebbe minacciata, impedito di svolgere le sue attività e anche aggredita verbalmente. ‘o Brasiliano ha deciso di scendere in campo a difesa del consorte della De Crescenzo: “Una volta mi ha ospitato a casa sua e c’era anche la moglie“.