La notizia del malore avuto in strada, probabilmente a causa di assunzione di sostanze stupefacenti, Rita De Crescenzo ha voluto raccontare ai suoi followers cosa l’è accaduto con il marito. A detta della tiktoker il coniuge sarebbe una persona violenta che la maltratterebbe. Motivo per cui ha lasciato la sua casa del Pallonetto per trasferirsi momentaneamente dalla sorella ai Quartieri Spagnoli. Poi, come ha annunciato in diversi video, dovrebbe partire per Palermo.

Come sta Rita De Crescenzo dopo il malore?

“Nella mia vita mi sono presa di tutto”, questa una delle confessioni di Rita De Crescenzo. La tiktoker poi ha detto di stare molto male e di doversi allontanare dal marito, il quale si sarebbe presentato in piena notte sotto casa della sorella per insultarla. La De Crescenzo, però, non si è persa d’animo. A giudicare dai tanti filmati condivisi ha ripreso subito a lavorare. Battesimi e feste, la tiktoker nonostante la confessata ‘sofferenza’ non ha rinunciato ai suoi spettacoli.

“The show must go on” , così Rita accantonata la presunta crisi matrimoniale non ha cancellato i suoi appuntamenti. Comportamento che ha scatenato non pochi followers. In tanti nei commenti sotto ai filmati le hanno chiesto: “Ma non stavi male?“. Domanda che insinuerebbe come la tiktoker potrebbe aver esagerato sul suo stato d’animo, considerato che non si è presa una pausa dal lavoro. C’è anche chi le ha augurato una pronta guarigione, dicendole che è una donna forte e supererà anche questa.