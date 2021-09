0 Facebook Rita De Crescenzo spiega cosa è successo: “Mi sono presa di tutto, è stato mio marito, vado via” Spettacolo 5 Settembre 2021 18:49 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo ha avuto un malore lo scorso sabato, nel primo pomeriggio. Dopo esser stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale, si è diffusa la voce che fossero state sostanze stupefacenti a causare il malore. Oggi la protagonista trash di Tik Tok ha spiegato cosa è accaduto.

Rita De Crescenzo spiega cosa è successo con il marito

Tutto è partito da alcuni video diffusi su Tik Tok in cui la donna si mostrava in fuga dal marito. Subito dopo arriva il chiarimento con dei filmati che la stessa Rita ha voluto fare: “E’ violento, ieri stavo dormendo da mia sorella e si è presentato qua alle due di notte, e mi ha riempito di parole. Non ce la faccio più, mi sono presa di tutto, tutte le schifezze che esistono. Mo basta”. Sembrerebbe dunque che la donna da tempo stia vivendo una situazione di violenza, come lei stessa racconta e che, dopo un momento di ricongiungimento, abbia deciso di mollare.

Poi la decisione finale, spinta anche dai commenti dei followers che la seguono da tempo: “Mi maltratta fisicamente e verbalmente. Ho deciso, faccio queste serate che devo fare a Napoli, e me ne vado un poco a Palermo”. Non risultano al momento denunce per cui staremo a vedere se effettivamente la Tiktoker prenderà provvedimenti o se si è trattata di qualche trovata pubblicitaria.