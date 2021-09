0 Facebook Rita De Crescenzo colpita da crisi epilettica in strada, ricoverata in ospedale: forse sostanze stupefacenti Cronaca 5 Settembre 2021 00:45 Di redazione 2'

Malore in strada per Rita De Crescenzo. La nota Tik Toker di Napoli si e’ sentita male ed e’ svenuta poi in preda a convulsioni lo scorso sabato nel primo pomeriggio in via Median, davanti alla chiesa della Pieta’ dei Turchini a Napoli.

La pregiudicata napoletana, diventata personaggio di TikTok grazie ai suoi video trash, è stata male. La donna ha inziato a sentirsi poco bene e a urlare tanto che molti dei presenti hanno avuto paura. Sul posto e’ intervenuto il 118 per soccorrerla. Ad intervenire la postazione Crispi con la dottoressa Rossella Di Leva, l’infermiere Antonella Vacca e l’autista Vincenzo Micucci.

Momenti difficili anche a causa dell’assembramento di decine di persone incuriosite. L’equipaggio del 118 e’ riuscita a calmarla e poi l’ha trasportata all’ospedale del Mare per accertamenti. Indaga la polizia e non si esclude che la crisi epilettica possa essere provocata da assunzione di sostanze stupefacenti. Anche perche’ la donna altre volte e’ stata soccorsa nella sua abitazione del Pallonetto Santa Lucia in preda a crisi simili. Subito dopo sono apparsi video su Tik Tok della De Crescenzo che parla del 118.