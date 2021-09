0 Facebook Rita De Crescenzo crolla sul web: “Mio marito mi ha detto che mi vuole uccidere, aiutatemi” Cronaca 5 Settembre 2021 16:23 Di redazione 3'

Rita De Crescenzo è crollata sul web. Secondo quanto riporta la pagina “news del web” ,che allega diversi video in cui la nota Tik Toker parla della vicenda, il marito della De Crescenzo l’avrebbe maltrattata. Non sappiamo se questi video e la notizia corrispondano alla realtà, ma tanti utenti del social stanno esprimendo solidarietà alla donna.

Rita De Crescenzo sta male: dietro il malore gli abusi?

La stessa Rita De Crescenzo ha dichiarato di essere un soggetto debole, che subisce, ma che non può parlare. Proprio ieri la donna ha avuto un malore in strada, nei pressi della chiesa di via Medina. La pregiudicata è stata soccorsa dal 118 perché in preda a convulsioni, forse causate da crisi epilettica. Non si esclude l’uso di sostanze stupefacenti alla base dell’episodio.

Nei video che girano su Tik Tok, Rita De Crescenzo, appare molto provata. In uno dei filmati si vede un occhio verde e gonfio, nascosto poi dagli occhiali da sole. Non possiamo sapere per certo cosa sia accaduto, ma pare che ci siano delle violenze domestiche dietro la faccenda. Sempre in altri video la stessa Rita riprende il marito giù al palazzo della sorella. La donna dice: “Mi ha detto che vuole uccidermi, mi sta riempendo di parole, ragazzi aiutatemi, chiamo i Carabinieri”.