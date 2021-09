0 Facebook Biglietti Napoli-Juve troppo cari, Errico Porzio: “50% di sconto sulle mie pizze ai tifosi” Mangiare a Napoli 7 Settembre 2021 12:06 Di redazione 2'

Errico Porzio sempre più star dei social. Il noto pizzaiolo, divenuto celebre oltre che per la sua pizza per i simpatici video che condivide sui suoi seguitissimi profili, scende in campo ‘in favore’ dei tifosi azzurri. Dopo le numerose polemiche nate per i prezzi dei biglietti per il match Napoli-Juventus, che si giocherà sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona, Porzio non ci ha pensato due volte e si è inventato una ‘compensazione’ per i supporters partenopei.

Errico Porzio lancia sconto sulla pizza dopo il match Napoli-Juventus

Nasce così l’idea di prevedere uno sconto del 50% sulle pizze, dedicato ai tifosi azzurri che assisteranno al match. “Sia nella mia sede di Soccavo che in quella del Vomero – spiega Errico Porzio – a chi verrà da domenica a giovedì, a pranzo o a cena, consegnando il biglietto di questa partita, praticheremo lo sconto del 50 per cento per la consumazione della pizza, sono anch’io un tifoso del Napoli e credo che, andare ad assistere ad una partita della squadra del proprio cuore, debba essere un momento di gioia fattibile per tutti” .

Il noto pizzaiolo ha poi aggiunto: “L’incontro Napoli/Juve non è una partita ma è ‘Ĺa Partita’ quindi la squadra partenopea ha bisogno del sostegno del suo pubblico. Nonostante questi prezzi, riempiamo lo stadio per stare vicino ai giocatori“. Basterà mostrare il biglietto in una delle pizzerie Errico Porzio – quella di Soccavo e del Vomero – per usufruire di questo speciale buono sconto ‘azzurro’.