Tabaccaio in fuga con Gratta e Vinci, dove si trova il biglietto vincente: "E' mio" Cronaca 6 Settembre 2021

E’ Gaetano Scutellaro l’uomo di 55 anni che avrebbe provato a fuggire con il gratta e vinci in direzione Fuerte Ventura, alle Canarie in Spagna. Fermato all’aeroporto di Fiumicino ha detto: “Sono qui per sporgere una querela. Devo denunciare una donna che mi ha sottratto un Gratta e vinci da 500mila euro”.

Dove si trova il Gratta e Vinci rubato in tabaccheria?

Dunque, stando alle parole del tabaccaio, sarebbe lui la vittima di tutta questa vicenda avvenuta a Napoli. Parole che non troverebbero, per ora, alcun riscontro, soprattutto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Scutellaro è stato fermato e denunciato a piede libero dai carabinieri. Ai militari ha detto che avrebbe depositato il biglietto della vittoria da 500mila euro in una banca di Latina, dove avrebbe stipulato anche una polizza sulla vita.

Intanto i Monopoli di Stato avevano immediatamente bloccato la vincita, cosa a cui forse il cinquantacinquenne non aveva pensato prima della fuga. Resta, dunque, da chiarire dove si trovi il biglietto vincente. Alla tabaccheria, scenario di questo furto, potrebbe essere revocata la licenza.