E' Gaetano Scutellaro l'uomo di 55 anni che avrebbe provato a fuggire con il gratta e vinci in direzione Fuerte Ventura, alle Canarie in Spagna. Fermato all'aeroporto di

Fermato all'aeroporto di Fiumicino. I carabinieri della compagnia Stella hanno denunciato per furto l’uomo che ieri è fuggito con il gratta e vinci da 500mila euro, so

Una storia che ha dell'incredibile a Napoli dove un'anziana trova la combinazione vincente su un gratta e vinci acquistato in tabaccheria, e il titolare dell'esercizio le

Cronaca 4 Settembre 2021 - 09:19 di redazione

Napoli, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Un'anziana signora ha giocato un gratta e vinci in una tabaccheria al centro della città. Il biglietto, vincente della so