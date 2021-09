0 Facebook Anziana vince 500mila euro al gratta e vinci, il titolare della tabaccheria fugge: dove si trova ora News 5 Settembre 2021 09:11 Di redazione 3'

Una storia che ha dell’incredibile a Napoli dove un’anziana trova la combinazione vincente su un gratta e vinci acquistato in tabaccheria, e il titolare dell’esercizio le ruba il tagliando scappando sotto ai suoi occhi. Alla vista del numero vincente sul gratta e vinci, la donna incredula ha consegnato il biglietto a un dipendente per verificare la veridicità del tagliando e dei 500mila euro in premio. L’uomo ha validato la vincita tramite un dispositivo dedicato e per un ulteriore riscontro ha consegnato il tagliando a uno dei titolari che, preso evidentemente dall’euforia, è fuggito con quello in sella al suo scooter.

Il tabaccaio è ormai irreperibile da 24 ore. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, ha fatto perdere le sue tracce a bordo di uno scooter. Dopo la denuncia della vittima i carabinieri lo stanno ricercando presso amici e familiari. L’uomo è tra i titolari di una tabaccheria di grosse dimensioni nel quartiere Stella, a Napoli, dove l’anziana si recava abitualmente. Ieri mattina la donna ha giocato dei numeri al lotto e poi ha acquistato due Gratta e vinci. Il primo non conteneva alcuna vincita, il secondo invece il premio massimo. Non esistendo una fotocopia del tagliando vincente, è stato chiesto ai Monopoli di sospendere la validità dell’intero blocchetto da cui provenivano i Gratta e vinci acquistati dall’anziana

Patrizio Rispo, da 25 anni tra i protagonisti della soap più longeva della tv italiana, «Un posto al sole» di RaiTre, commenta quasi con incredulità la vicenda del tabaccaio che è fuggito dopo essersi impossessato di un Gratta e vinci da 500mila euro. “È una vicenda che vedrei bene in un film, diciamo una commedia con Renato Pozzetto, ovviamente con un lieto fine e la restituzione del biglietto alla legittima proprietaria”. “Non so – riflette – cosa possa essere passato per la mente del tabaccaio, che in pratica ha firmato un furto davanti a testimoni. È stato un gesto folle, ha evidentemente perso la testa. Gli direi di tornare subito e consegnare il maltolto dicendo ‘scusatemi, ero fuori di mè». E alla anziana derubata cosa direbbe? «Tutta la mia solidarietà e vicinanza, sarei pronto ad accompagnarla in qualsiasi azione legale contro il ladro e per difendere i suoi diritti». Magari il caso ispirerà una storia agli autori di Un posto al sole? «Chissà, sicuramente ne parleremo. Come penso ne parleranno in tanti…”.