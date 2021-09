0 Facebook Tabaccaio in fuga col biglietto del Gratta e vinci, l’ anziana: “Sappiamo chi è” News 5 Settembre 2021 18:06 Di redazione 2'

“Sappiamo chi è, lo conosciamo”, sono queste le parole dell’anziana protagonista di una storia che è diventata nota ovunque. La signora ha trovato un gratta e vinci da 500 mila euro in una tabaccheria del quartiere Stella a Materdei, a Napoli. Essendo anziana e non vedendo tanto bene, l’ha consegnato a un dipendente per un controllo, quest’ultimo l’ha dato al titolare del locale. Qui la follia: l’uomo ha preso lo scooter parcheggiato fuori al negozio ed è scappato via con il biglietto vincente.

Tabaccaio in fuga col biglietto del Gratta e vinci, l’ anziana racconta

Come riporta il Mattino la donna ha spiegato che non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere perché lei frequentava la tabaccheria, conosceva l’uomo e tutti quelli che lavorano all’interno del locale. La donna, 69 anni, adesso ha un solo pensiero: sapere che non ha perso quel denaro. Gli uomini dell’arma, che hanno raccolto la denuncia, stanno cercano il tabaccaio ovunque. Rabbia e sconforto per la donna, gli amici, i conoscenti, i parenti e oggi di tutti quelli che conoscono questa storia, che fa pensare tanto ai film, ma che purtroppo è la realtà.

Nel primo pomeriggio la notizia tanto attesa: il tabaccaio è stato ritrovato, era all’aeroporto di Fiumicino, aveva un biglietto per Fuertaventura. Il lieto fine atteso è arrivato!