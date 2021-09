0 Facebook Paura per Guglielmo Belmonte, giovane scomparso da Salerno da più di 48 ore News 6 Settembre 2021 12:45 Di redazione 2'

Sono ore d’ansia quelle che sta vivendo la comunità di Salerno per la scomparsa di Guglielmo Belmonte, giovane le cui tracce si sono perdute da venerdì pomeriggio. Si è allontanato da casa e con sé non aveva né cellulare né portafogli.

Guglielmo Belmonte scomparso a Salerno

La notizia della scomparsa di Guglielmo Belmonte si è diffusa velocemente sui social, dove in poche ore sono proliferati gli appelli per aiutare la famiglia nelle ricerche. Il giovane indossava una maglietta di colore verde, un paio di bermuda e delle infradito. L’ultima volta è stato visto salire su un’automobile, una Toyota Yari nera e arancione, in piazza San Francesco. Da quel momento non si hanno più sue notizie.

“Guglielmo Belmonte si è allontanato dalla sua abitazione sita in Salerno centro, venerdì 3 settembre verso le ore 18:30 e ad oggi non si hanno sue notizie. Indossava una t-shirt di colore verde,bermuda ed infradito. Non ha con sé il telefono cellulare tantomeno il portafogli con denaro e documenti. Vi prego di condividere questo post e indicare eventuali segnalazioni sul mio profilo. Grazie”, questo l’appello che nelle ultime ore è diventato virale sui social.

Appello cui si ha dato eco anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: “Siamo tutti in apprensione. Chiunque lo abbia visto contatti immediatamente le forze dell’ordine. Anche la Polizia municipale sta lavorando senza sosta per far sì che Guglielmo torni presto a casa”.