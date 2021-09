0 Facebook Napoli, compra gratta e vinci e vince 500mila euro: tabaccaio lo ruba e scappa via Cronaca 4 Settembre 2021 09:19 Di redazione 1'

Napoli, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Un’anziana signora ha giocato un gratta e vinci in una tabaccheria al centro della città. Il biglietto, vincente della somma di 500 mila euro, era per lei un miraggio e per questo ha richiesto al dipendente del locale di poterlo controllare. Non avrebbe mai pensato che qualcuno potesse compiere un gesto così vile.

I carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno raccolto la denuncia della signora. Per verificare la vincita, non fidandosi dei propri occhi, la donna ha infatti consegnato il biglietto ad un dipendente. Il dipendente ha validato la vincita tramite un dispositivo dedicato e per ulteriore riscontro ha consegnato il tagliando a uno dei titolari L’uomo l’ha preso tra le mani, ha intascato il gratta e vinci, indossato il casco ed è fuggito con il suo scooter.

E’ ora irreperibile ma sulle sue tracce ci sono i Carabinieri. Per il tagliando, intanto, è stato richiesto il blocco.