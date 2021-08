0 Facebook Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo si allontanano, la ‘colpa’ è di Anna Tatangelo Spettacolo 13 Agosto 2021 12:12 Di redazione 1'

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono diventati i protagonisti del gossip estivo nostrano. Dopo la notizia del quinto figlio in arrivo per il cantante napoletano, lanciata dal settimanale Chi, il tabloid di Alfonso Signorini ha svelato un altro retroscena che riguarderebbe l’amicizia di D’Alessio con Nino D’Angelo.

Litigio tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo?

Sembrerebbe che tra i due cantanti i rapporti si siano gelati da un po’. Il motivo? Secondo il settimanale c’entrerebbe Anna Tatangelo. “Pare che i rapporti tra i due cantanti napoletani Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, amici storici, ultimamente si siano un po’ raffreddati”, questa la news riportata nel tabloid.

A quanto pare Nino D’Angelo avrebbe presentato a Gigi D’Alessio Livio Cori per alcune collaborazioni artistiche. Il rapper, è ormai noto da tempo, è l’attuale compagno di lady Tata e questa conoscenza non sarebbe stata proprio gradita da D’Alessio. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Ma Alfonso Signorini si sa, sul gossip ci vede sempre lungo.