0 Facebook Gli auguri di Nino D’Angelo per la moglie Annamaria: “Sei tutto ciò che voglio” Gli auguri di Nino D'Angelo per la moglie Annamaria. Il romantico e commovente messaggio del Maestro alla propria consorte Spettacolo 8 Agosto 2021 12:09 Di redazione 2'

Un semplice messaggio ma nato nel cuore. Un augurio e una poesia, niente può essere più romantico. Ma quando si è artisti, nello specifico cantautori e musicisti, è normale usare le parole per trasmettere emozioni.

Gli auguri di Nino D’Angelo per la moglie Annamaria

E Nino D’Angelo ci è riuscito per l’ennesima volta. Il Maestro ha dedicato un augurio speciale ad Annamaria, sua moglie e amore di tutta una vita. Parole che hanno commosso i fan e fatto impazzire i social.

Gli auguri di Nino D’Angelo per la moglie Annamaria: il post su Instagram

Tutto quello che volevo e che voglio…Buon compleanno amore mio

Amore che incanti la mia esistenza

e cacci via i pensieri bui

che attaccano la paura al respiro

e mi rubano il tempo di amare

ogni cosa che tu sei.

Il tuo lamento è il mio dolore,

la tua gioia è la mia contentezza

e tutto ciò che ti distrae mi confonde di gelosia.

Sorprenderti e vedere impazzire i tuoi occhi di me

è il punto più alto che tocca il cuore.

Aspettare il tuo risveglio

è l’attesa più dolce di ogni giornata,

perché le mie mani aspettano le tue mani

per continuare tutto quello che abbiamo cominciato

Il saperti felice è l’unica ragione che da veramente senso

a tutto quello che deve ancora venire.

Con te che sei radice di ogni emozione

voglio combattere i pugni dell’invidia

e abbracciare la gente di ogni colore,

con te voglio vincere le solitudini e le malattie

che ci aspettano dietro ai giorni

che vivremo più stanchi e senza più paura di morire

per te voglio essere vivo,

per darti ancora la mia vita.