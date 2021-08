0 Facebook Livio Cori ‘non molla’ Anna Tatangelo, nuovo commento romantico per la fidanzata News 10 Agosto 2021 12:28 Di redazione 2'

Un tempismo perfetto per uscire allo scoperto, Livio Cori ed Anna Tatangelo ormai non si nascondono più. Se agli inizi la loro relazione non era stata palesata e le conferme sono state cercate tra vari indizi social, questa volta non c’è più bisogno di indagare. Ormai da qualche giorno il rapper commenta senza nascondersi le foto su Instagram di quella che a quanto pare è la sua compagna.

Il gesto di Livio Cori per Anna Tatangelo

Una presa di posizione che, coincidenza vuole, sembrerebbe essere arrivata a cavallo con la notizia del quinto figlio in arrivo per Gigi D’Alessio. Fino a qualche settimana fa, infatti, non era facile scorgere una comunicazione tra Livo ed Anna e invece adesso si scambiano cuori pubblicamente, ufficializzando così la loro relazione. Che sia una scelta voluta? Difficile dirlo, potrebbero aver avuto la spinta per uscire allo scoperto e ‘dire al mondo’ che stanno assieme.

In una delle ultime foto pubblicate da lady Tata, Livio Cori ha commentato con alcuni cuoricini azzurri, stesse emoticon utilizzate per una precedente immagine. Un modo per dire che la cantante è attualmente la sua compagna, lo scambio di messaggi via social sta facendo impazzire i fan della coppia. La Tatangelo, che pare non aver digerito bene la notizia della gravidanza di Denise Esposito, sembra finalmente aver voltato pagina a fianco del nuovo compagno. Che anche per loro arrivi presto una cicogna? Staremo a vedere.

Lo scambio di commenti tra Anna e Livio