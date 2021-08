0 Facebook Il regalo che Gigi D’Alessio ha fatto a Denise Esposito per il figlio in arrivo: “Innamorato come un ragazzino” News 12 Agosto 2021 16:03 Di redazione 2'

Da quando la notizia del quinto figlio in arrivo è diventata pubblica, Gigi D’Alessio ha scelto la via del silenzio. Con la sua giovane compagna, Denise Esposito sono comparsi in atteggiamenti affettuosi sul settimanale Chi, ma poi nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Gli auguri di Claudio D’Alessio al padre

A rivelare il sesso del figlio in arrivo sono stati alcuni amici della coppia, spiegando che arriverà un maschietto e che Gigi e Denise vivranno in una casa a Napoli, nel quartiere Posillipo. A svelare altri retroscena è stato il settimanale Di Più Tv, che ha ascoltato Claudio D’Alessio, il primogenito del cantante napoletano. Il ragazzo ha così commentato la notizia di un fratellino in arrivo: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”.

Il regalo di Gigi D’Alessio a Denise Esposito per il figlio in arrivo

Alcuni amici di Gigi assicurano che il cantante sarebbe al settimo cielo: “Gigi è felice come un ragazzino al primo amore“. Per l’occasione dell’arrivo del suo quinto figlio D’Alessio pare che abbia fatto un regalo molto speciale alla sua giovane compagna, un prezioso anello di brillanti. Un simbolo importante d’amore e chissà che non voglia significare qualcosa in più, magari un grande passo. Staremo a vedere.