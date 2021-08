0 Facebook Karina Cascella attacca Alessandro Autera di Temptation Island: “Quando devi pagare” Spettacolo 13 Agosto 2021 12:28 Di redazione 2'

Tra Karina Cascella e Alessandro Autera è ‘guerra’ aperta. L’ex protagonista di Temptation Island e l’opinionista televisiva si sono scambiati diversi attacchi a suon di storie sui social.

Karina Cascella contro Alessandro Autera

Secondo Alessandro, Karina lo avrebbe attaccato dicendo che non è nessuno e che dopo Ferragosto tutti si sarebbero dimenticati di lui: “Una certa Karina Cascella che non so chi sia, ha detto che io non sono un c**zo di nessuno”. Parole che non sono proprio state digerite dalla Cascella, che con il suo carattere diretto e schietto ha immediatamente risposto a tono.

“Sbocci nei locali dove ti regalano bottiglie, invece quando devi pagare…“, queste le parole di Karina che alluderebbero a un comportamento avuto da Alessandro. Anche questo commento non è piaciuto all’ex protagonista di Temptation Island che ha invitato i vip presenti nella sua stessa discoteca a dire chi avesse pagato il conto quella sera. Poi ha condiviso lo screen dell’engagement di Karina Cascella su Instagram e il commento: “Non piangere dai”. La questione non sembra essere finita qua, non ci resta che aspettare il prossimo attacco di Karina.