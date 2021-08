0 Facebook Gigi D’Alessio prende nuova casa a Napoli per vivere con Denise e il quinto figlio in arrivo Spettacolo 4 Agosto 2021 14:15 Di redazione 2'

La notizia che Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta, lanciata dal settimanale Chi con tanto di foto che documenterebbero la gravidanza di Denise Esposito, è destinata a diventare lo scoop dell’estate. Il tabloid diretto da Alfonso Signorini ha anche rivelato una serie di retroscena sulle scelte fatte dal cantante napoletano in attesa dell’arrivo del bebè.

Gigi D’Alessio torna a vivere a Napoli con Denise

Dove andranno a vivere Gigi D’Alessio e Denise Esposito? La giovane fidanzata è di Napoli, originaria del quartiere Vomero, così il cantante napoletano ha scelto di tornare a vivere nel capoluogo campano. Secondo quanto raccontato dal sopracitato giornale, D’Alessio avrebbe preso una villa a Posillipo, tra l’altro vicina a quella della sua ex moglie con la quale i rapporti si sono finalmente aggiustati.

Gigi e Denise, dunque, non vivranno a Roma ad ‘Amorilandia‘, residenza che il cantante ha in zona Olgiata a Roma e che la Tatangelo pare non abbia mai amato. Il settimanale non specifica se D’Alessio abbia proprio acquistato la dimora napoletana o se abbia preferito prenderla in fitto. Probabilmente Gigi continuerà a fare da spola con Roma, avendo lì i suoi impegni lavorativi, intanto la notizia del suo ritorno a Napoli rallegrerà i suoi fan partenopei. Che Gigi si convinca a chiedere la mano della sua bella Denise? Difficile dirlo, con Anna, nonostante abbiano avuto un figlio assieme, non ha mai fatto questo passo. Staremo a vedere.