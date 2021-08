0 Facebook Gigi D’Alessio padre per la quinta volta: “il cantante aspetta un bambino da Denise Esposito” Spettacolo 3 Agosto 2021 12:23 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio aspetterebbe un bambino da Denise Esposito. A lanciare quella che è destinata a diventare la bomba di gossip dell’estate è stato il settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha pizzicato il cantante napoletano in compagnia della giovane fidanzata in barca.

Gigi D’Alessio aspetta un figlio

L’immagine pubblicata sul settimanale non lascerebbe spazio ai dubbi. Si vede Gigi D’Alessio che tocca un accenno di pancino della compagna Denise. Il cantante diventerebbe così papà per la quinta volta. Archiviata la relazione con Anna Tatangelo, D’Alessio ha voltato letteralmente pagina. La sua relazione con Denise pare essere stata lontana dai riflettori per un po’. Ma nell’occasione del matrimonio di Lele Blade la coppia è uscita allo scoperto, sebbene era stata paparazzata assieme diverse volte.

Da chi aspetta un figlio Gigi D’Alessio

Adesso arriva la lieta notizia: Gigi D’Alessio e Denise Esposito aspetterebbero un bambino. La tenera foto scattata a bordo della barca del cantante napoletano pare essere piuttosto chiara. La ragazza è ventisei anni più giovane di D’Alessio ma persone vicine alla coppia sostengono che questo per loro non sia un problema. “Il loro è vero amore”, aveva detto tempo fa un’amica della ragazza.

Da parte di Gigi D’Alessio e Denise Esposito non è arrivata alcuna conferma, ma nemmeno una smentita. Proprio nelle ultime ore il cantante napoletano aveva condiviso nelle sue storie Instagram le immagini di una cena stellata trascorsa in dolce compagnia, probabilmente un’occasione per festeggiare il nuovo arrivo in famiglia.