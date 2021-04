0 Facebook Amorilandia, la villa di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: le foto della casa dell’ex coppia Spettacolo 6 Aprile 2021 15:39 Di redazione 2'

La villa meravigliosa di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si chiama Amorilandia, nome che le è stato dato dall’ex coppia. La villa è in una delle zone residenziali più belle di Roma e comprende tutti i comfort che si possono desiderare, tra i quali una mega piscina compresa in un giardino e tre piani con una immensa quantità di stanze.

Era il perfetto nido d’amore dei due piccioncini. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, separatisi purtroppo lo scorso anno: “Anna e io non stiamo più insieme da un po’”, ha postato lui. “Gigi ed io non stiamo insieme più da un po’”, la versione di lei.

“Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata.”

L’annuncio in questione era stato postato tramite social e subito le lacrime dei fans che amavano la coppia. Alla Tatangelo non grava lo stile di vita dell’ex compagno infatti nella villa dell’Olgiata entrava chiunque quando Gigi era a casa, dai tre figli nati dalla relazione precedente, ai compagni di lavoro, agli amici. Mai un attimo di serenità o di pace.

Oltretutto D’Alessio era costantemente impegnato in lavori esterni, ospitate televisive e tutta la sua carriera legata alla musica: concerti, promozione, video ecc… Insomma, una vita impegnatissima che ad Anna probabilmente non andava più a genio, considerando anche i quasi venti anni di differenza tra i due.