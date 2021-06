0 Facebook Denise Esposito, chi è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio: archiviata Anna Tatangelo Spettacolo 16 Giugno 2021 11:21 Di redazione 2'

Archiviata definitivamente la storia con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio guarda avanti insieme a Denise Esposito, la bionda bellissima che ha rapito il suo cuore. Diversi gli avvertimenti del cantante napoletano insieme alla ragazza negli ultimi mesi. Il partenopeo è stato beccato dai fan prima mano nella mano della giovane e poi in auto.

Gigi D’Alessio è stato sorpreso dai fan mano nella mano con la sua nuova fiamma. Almeno così pare, a giudicare dal video circolato su Tik Tok. Il cantante napoletano cerca di sfuggire agli occhi indiscreti, la ragazza bionda saluta frettolosamente alcuni amici, poi stringe la mano di Gigi, per dirigersi verso la sua macchina e fuggire insieme.

Denise Esposito: chi è la fidanzata di Gigi D’Alessio

Denise Esposito è una giovane ragazza napoletana di 28 anni, 26 in meno del cantante. Capelli lunghi e biondi. Denise avrebbe conosciuto il cantante in qualità di sua fan la scorsa estate a Capri, durante uno show. A soffiare sul gossip, mai confermato né smentito, era stato Roberto Alessi nella sua rubrica Alta Portineria su Libero. Stando alle indiscrezioni i due sarebbero stati visti lasciare la villa all’Olgiata, alle porte di Roma, la stessa dove D’Alessio ha convissuto con Anna Tatangelo per 14 anni e a quanto pare starebbero già convivendo, facendo la spola tra la Capitale e Napoli.

Anna Tatangelo sembra aver superato la separazione dal cantante, dal quale 10 anni fa ha avuto un figlio. La Tatangelo avrebbe ritrovato l’amore con il giovane rapper Livio Cori. Incalzata sull’argomento nel corso dell’intervista a Belve, la cantante di Sora non ha ammesso né smentito il flirt. “Innamorata è un parolone, però sto bene”, ha detto.