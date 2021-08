0 Facebook Nancy Coppola e il messaggio a Borrelli: “Ai miei figli se non ci pensa lo Stato ci penso io” Spettacolo 4 Agosto 2021 16:07 Di redazione 2'

Nancy Coppola scrive un messaggio a Francesco Emilio Borrelli. La cantante neomelodica ha condiviso un post del consigliere regionale che aveva pubblicato un video di un suo spettacolo, offuscandole il volto, in cui si sottolineavano gli assembramenti che in teoria non sarebbero consentiti.

Nancy Coppola scrive a Francesco Emilio Borrelli

Così Nancy ha voluto rivolgere alcune domande a Borrelli, chiedendogli perché non pubblica anche i video dei lidi affollati, dei mezzi pubblici o dei festeggiamenti che ci sono stati per gli Europei. “Caro signor Borrelli grazie perché a quanto vedo e’ un mio grande ammiratore 😚

Non è la prima volta che pubblica un mio video e per di più oscurandomi …ma tanto poco conta…tanto sanno tutti chi sono 😂

Vogliamo parlare della vittoria dell’ Italia ? Tutti gli italiani per strada ? Dei lidi super affollati? Dei pullman carichi di persone ?”.

La cantante neomelodica ha poi voluto spiegare al consigliere che gli artisti sono stati fermi un anno e mezzo per la pandemia e che adesso lei ha bisogno di lavorare: Noi siamo letteralmente stanchi…qua abbiamo bisogno di lavorare. Sono stata ferma 1 anno e mezzo e non se ne può più. Con tutto il rispetto ma qua e’ tutta una presa i giro…di chi dobbiamo fidarci ? E’ tutto poco chiaro e sinceramente ai miei figli se non ci pensa lo stato ci penso io. Buona giornata Borrelli. Rispetto il suo lavoro ma lei rispetti anche il mio!”.

Il post di Nancy Coppola