0 Facebook Il gesto della madre di Emanuele Melillo al funerale del figlio: quel lungo abbraccio al feretro Il gesto della madre di Emanuele Melillo al funerale del figlio. La donna disperata ha abbracciato per tutto il tempo il feretro Cronaca 3 Agosto 2021 16:47 Di redazione 3'

Momenti di grande dolore e commozione. Tanti i napoletani che hanno partecipato ai funerali di Emanuele Melillo. Il 33enne conducente di bus morto a Capri giorni fa, è stato salutato da una folla che ha riempito via dei Tribunali e la chiesa di San Lorenzo.

Striscioni, applausi e palloncini. Tanto l’affetto palpabile in strada. Alla funzione hanno partecipato anche i colleghi del giovane, tutti rigorosamente in divisa. A rendergli omaggio il Sindaco di Capri.

Il gesto della madre di Emanuele Melillo al funerale del figlio

La madre di Melillo ha a lungo abbracciato il feretro. Di seguito le parole del parroco: “Ciò che comporta il cuore di una madre addolorata e della compagna e dei suoi cari e soltanto la parola. Emanuele tra le sue tante qualità che aveva era quella di aver avuto la grande fortuna di nascere in una famiglia di grande fede e per questo Emanuele è stato fortunato, perché la famiglia gli ha trasmesso i valori della fede (…).

Dobbiamo leggere questo come quella famosa spada di Maria, una spada vi trafiggerà l’anima è vero Antonella (la madre). Emanuele era venuto due tre anni fa a frequentare il catechismo, aveva il grande desiderio di costruire una famiglia, ci lascia la testimonianza della semplicità di saper mettere il signore al primo posto nella sua vita. Era un ragazzo buono, docile e amava il signore (…).

Antonella un po’ di giorni fa mi ha chiamato e mi ha chiesto di proclamare una particolare pagina del Vangelo, Emanuele nella Quaresima voleva vivere il tema pasquale vedeva sempre il “Re dei Re, la passione”. Valori rimasti nel cuore di Emanuele che gli hanno aperto le porte del paradiso. Nella sua vita si è sforzato come tutti i buoni cristiani di mettere in pratica i valori cristiani. Mettiamo da parte tutte domande inutili del “Perché?” (…) beato sia tu Emanuele perché hai creduto in Gesù cristo“.

Alla fine entrambi i genitori hanno abbracciato il prete e ringraziato tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza alla loro famiglia: “Vedendo gente cosi bella ci fa capire che non esiste solo virus del male ma anche del bene se Emanuele è riuscito a riunirci.. Vorrei dire a mio figlio che per me è stato un onore averlo cresciuto. Ciao amore mio“.

LEGGI ANCHE – Le parole della famiglia

Il gesto della madre di Emanuele Melillo al funerale del figlio: il video