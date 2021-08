0 Facebook Funerali di Emanuele Melillo a Napoli, Tribunali e chiesa gremiti: malore per una signora Funerali di Emanuele Melillo a Napoli. Tantissima gente, striscioni e applausi per l'arrivo della bara. Il giovane conducente ha perso la vita a Capri Cronaca 3 Agosto 2021 16:04 Di redazione 1'

Gremiti via dei Tribunali e la chiesa di San Lorenzo. In tantissimi sono andati a dare l’ultimo saluto ad Emanuele Melillo. Si stanno svolgendo in questo momento i funerali del giovane conducente di autobus.

Giorni fa il terribile incidente a Capri, dove il mezzo guidato dal 33enne napoletano, padre e in attesa di sposarsi, è precipitato sopra uno stabilimento balneare di Marina Grande. L’autopsia ha escluso che Melillo possa essere stato colpito da un malore.

Funerali di Emanuele Melillo a Napoli

Vi sono indagini in corso, soprattutto di natura tecnica rispetto alla messa in sicurezza del bus. Intanto striscioni e applausi hanno trasformato il centro storico di Napoli in un unico e affettuoso messaggio per Melillo

LEGGI ANCHE – Le parole della famiglia

Presenti anche i suoi colleghi, tutti in divisa. Una signora nella folla avrebbe accusato un malore. In questi giorni un’altra brutta notizia per la famiglia: la compagna ha perso il bambino che aveva in grembo.

Il gesto della madre di Emanuele Melillo al funerale del figlio: il video