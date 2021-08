0 Facebook Accompagna la figlia in banca e incontra l’ex, scoppia la rissa tra i due: “L’ha presa per i capelli e l’ha buttata a terra” Ex marito e moglie si picchiano in banca a Salerno. La donna era con la figlia, all'improvviso è arrivato anche l'ex consorte Cronaca 3 Agosto 2021 17:09 Di redazione 1'

Sono già separati o forse stanno per separarsi., Tuttavia, i vecchi rancori non sono stati dimenticati. Così a Salerno, come riportato da Il Mattino, una coppia ha litigato all’interno di una banca.

Il litigio si è trasformato in una mini rissa che ha coinvolto anche alcune delle persone presenti. Costretti a intervenire gli uomini della vigilanza e le forze dell’ordine. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo abbia seguito l’ormai ex moglie.

La donna e la figlia se lo sono trovati davanti in banca. Gli insulti le minacce e infine l’aggressione fisica davanti a tutti: l’ha presa per i capelli e sbattuta a terra. Schiaffi per un povero cliente che era intervenuto per sedare la lite.