I funerali di Emanuele Melillo, data e orario: saranno celebrati nella chiesa di San Lorenzo Cronaca 30 Luglio 2021 14:34

Scelta la data dei funerali di Emanuele Melillo, l’autista di 33 anni deceduto nell’incidente avvenuto giovedì 22 luglio a Capri, a Marina Grande. Nella giornata di giovedì il sostituto procuratore, Giuseppe Tittaferrante, aveva dato il via libera alla sepoltura.

Quando si terranno i funerali di Emanuele Melillo

I funerali di Emanuele Melillo si terranno martedì 3 agosto alle 16 presso la chiesa di San Lorenzo, in piazza San Gaetano a Napoli. Una cerimonia nel cuore del centro storico, quartiere di cui il giovane autista era originario. In questi giorni, in attesa che si faccia chiarezza sulle cause del decesso, inizialmente si era creduto che avesse avuto un malore, ci sono state moltissime attestazioni di solidarietà. Sono state diverse le raccolte fondi organizzate per sostenere la famiglia di Emanuele, padre di un figlio e in attesa di un altro.

In questo venerdì nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, saranno eseguiti gli ultimi esami post autopsia sui reperti istologici (muscolo cardiaco ed encefalo) prelevati dalla vittima nel corso dell’autopsia. Nei prossimi giorni potrebbero esserci i primi risultati.